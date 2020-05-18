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Не называют по именам: стало известно о показательном отношении россиян к переговорщикам в Минске от ОРДЛО
Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников, ранее рассказавший, кого официальный Киев хочет привлечь к переговорам в Минске, заявил, что даже Россия не признает «субъектность» ОРДЛО.
«Они настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих «приглашенных» по названиям двух городов: говорят «Донецк» и «Луганск», — цитирует Резникова агентство «Интерфакс-Украина».
При этом, по его словам, в тексте Минских соглашений упоминается о «представителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Вице-премьер-министр рассказал, что во время разговоров с российскими представителями на переговорах в кулуарах неоднократно слышал, как они говорят о «наших подопечных». «То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный — там очевидно», — добавил Алексей Резников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Резников заявлял, что Украина не намерена включать в Конституцию положения об «особом статусе» Донбасса.49
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