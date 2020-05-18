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Зеленский просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве: нардепы указали на тревожный момент
Президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду Украины рассмотреть законопроект № 2590 о двойном гражданстве. Ранее журналисты сообщили, что «слуга народа» Дубинский пытается получить румынский паспорт.
«Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями. Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект», — заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук.
Прокомментировала законопроект и бывший заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар.
«Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО … (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)», — написала она в своем Facebook.
Проблему с российскими паспортами отметила и нардеп от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко.
«На этой неделе в повестке дня стоит закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта. Напомним, что именно с незаконной паспортизации Крыма началась его аннексия. Напомним, что Путин пачками раздает российские паспорта на Донбассе», — заявила она.
Ранее сообщалось, что боксерам Усику и Ломаченко предложили гражданство РФ,757
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.