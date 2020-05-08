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Украина

Журналисты узнали о попытке нардепа Дубинского получить румынский паспорт

15:47 8 мая 2020 243
Дубинский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который в своем видеоблоге постоянно разоблачает топ-чиновников и политиков, журналисты заподозрили в получении гражданства Румынии.

В программе «Слідство Інфо» говорится, что депутат более двух лет назад подал документы на румынский паспорт, воспользовавшись упрощенной процедурой, которая предполагает наличие румынских корней.

И якобы был ответ Национального агентства по вопросам гражданства Румынии, которое присвоило ему персональный номер.

Журналисты также ссылаются на источник, имеющий связи в Минюсте Румынии, которая раскрыла подробности. По словам источника, нынешний народный депутат воспользовался услугами компании из Черновцов, которая за деньги находит у кандидатов необходимые румынские корни.

Представитель этой фирмы в телефонном разговоре рассказал, что румынский паспорт может обойтись в 5−6 тысяч евро. При этом даже наличие румынских предков необязательно.

Также, по словам источника, получением части документов для оформления Дубинским гражданства Румынии занималась румынская адвокат Елена Замфир. Первоначально в телефонном разговоре женщина подтвердила, что фамилия Дубинского ей знакома, но отказалась рассказать подробности.

Позже адвокат отрицала факт знакомства с Дубинским и сотрудничество с ним.

Расследователи не нашли пока доказательства того, что Дубинский получил гражданство Румынии.

Согласно украинскому законодательству, добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения украинского паспорта. Это в свою очередь грозит лишением депутатского мандата.

Напомним, нардеп Александр Дубинский неоднократно попадал в скандальные ситуации. В частности, журналисты-расследователи обнаружили у него значительное количество движимого и недвижимого имущества, не внесенного в декларацию. После этого депутат заявил о подарках от родственников и явился в Раду в футболке с надписью «Мама любит скорость».
Недавно Дубинский обвинил советника министра инфраструктуры Владислава Криклия Андрея Батищева в коррупционных схемах и построении системы откатов на строительстве дорог.

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