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Богомолов превратил Собчак в старуху (видео)
Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, напугавшая подписчиков лицом в маске, превратилась в старуху. На такое перевоплощение она пошла ради роли в новом фильме своего мужа, режиссера Константина Богомолова. На карантине он дома снимает новый сериал «Безопасные связи» — историю о любви во время карантина, проблемах в отношениях и жизни с нелюбимыми.
Фильм снят в форме общения героев в видеочате.
«Каждый пытается потрясти во время карантина, чем может. Мой муж Константин Богомолов за месяц полностью написал и снял прекрасный сериал о людях запертых на карантине. Тонкий, странный, психологичный. Ужасно горжусь», — рассказала Собчак.
В одной из серий она появляется в образе мамы одного из героя. Для этой роли Богомолов «состарил» жену. Но Ксению это не смутило. Она опубликовала в Instagram фрагмент фильма.
«Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных, крутых ролей. Признаюсь, я — не исключение… Спасибо @konbog75 за то, что наконец нашел точнейший образ!!! Комические старушки — это мое!!!», — написала Собчак в комментарии к видео.
Напомним, Ксения Собчак и ранее светилась в кино в эпизодических ролях. По сути, она играла саму себя в сериале Богомолова «Содержанки». А в его фильме «Хороший человек» она играет жертву маньяка.258
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