Собчак стала "жертвой" серийного маньяка

Шоу-бизнес

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которую обвинили в оскорблении чувств верующих, получила роль в новом сериале мужа Константина Богомолова. Он приступил к съемкам проекта «Хороший человек» о бывшем лейтенанте полиции Михаиле Попкове, известном как «ангарский маньяк». С 1992 по 2000 годы он убил более 20 человек на территории Иркутской области и получил пожизненный срок.

Жестокого маньяка-убийцу играет Никита Ефремов. Юлии Снигирь досталась роль его напарницы Евгении Ключевской. Она прилетает из из Москвы, чтобы расследовать череду кровавых преступлений и выявить серийного убийцу.

Нашлась героиня в сериале и для Ксении Собчак. Она сыграет одну из жертв маньяка. Новой ролью Ксения похвасталась в Instagram, опубликовав фото «тарелки» — первого съемочного дня.

«Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот», — похвасталась она сопроводив пост хэштегом #ХорошийЧеловек.

Одним из первых на сообщение Собчак в комментариях отреагировал писатель Сергей Минаев. «Все через постель. Как не стыдно-то», — пошутил он.

Ксения отшутилась в ответ: «Сереж, мне столько лет, что „постель“ это уже давно МОЕ условие!»

Кстати, это не первая роль Собчак в проекте мужа. Ранее она сыграла в эпизоде в нашумевшем сериале «Содержанки». И хотя критики не балуют Ксению комплиментами, муж ее хвалит. Богомолов назвал ее работу на сцене в театре остроумной и изящной.

Напомним, в пятницу 13 сентября Собчак и Богомолов сыграли громкую свадьбу. В ЗАГС пара прикатила на катафалке, а после венчания гуляли в Музее Москвы. Невеста шокировала гостей эротическим танцем под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня».

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