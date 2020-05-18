Коронавирус не пройдет бесследно: ученые назвали осложнения у переболевших COVID-19

Украина

Люди, переболевшие коронавирусом COVID-19, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем, связанные с повреждением легких, сердца, нервной системы и интеллекта. Это утверждение ученых касается не только пожилых пациентов.



Кардиолог из Медицинской школы Йельского университета Джозеф Бреннан отмечает, что многие госпитализированные пациенты с COVID-19 страдают от образования тромбов, что приводит к тромбоэмболии легочной артерии, инсульту, сердечным приступам и другим серьезным осложнениям длительного характера. Закупорка сосудов в мозге также может вызвать инсульт не только у пожилых людей, но и у молодых пациентов, пишет Al Jazeera.



Кроме того, серьезным осложнением могут быть последствия после образования рубцов в легких, когда снижается способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта и сухой кашель.



Еще, по мнению врачей, коронавирус может поражать сердечную мышцу, вызывая ее воспаление. По данным отчетов, новый коронавирус может вызвать острый миокардит и сердечную недостаточность.

У пациентов с ярко выраженными симптомами COVID-19 также зафиксировали серьезное повреждение почек. Когда болезнь протекает в тяжелой форме, нарушается свертываемость крови, что может приводить к появлению небольших сгустков и закупорке кровеносных сосудов. Нарушение работы кровеносных сосудов может также затронуть почки.

Кроме того, есть научные доказательства того, что вирус может поражать почки напрямую. Если у заболевших коронавирусом обнаружена пневмония и требуется подключение к аппарату ИВЛ, вирус оказывает серьезное влияние на почки, так как пневмония становится причиной образования большого количества воды вокруг легких. В этом случае врачи выписывают пациенту мочегонные средства, помогающие выводить жидкость из организма, в связи с чем почки работают активнее, чем обычно.



Нарушения работы сосудов из-за появления сгустков еще больше усугубляют состояние почек.



Коронавирус также влияет на центральную нервную систему. Китайские исследователи установили, что более трети из 214 госпитализированных имели неврологические симптомы, включая головокружение, головную боль, нарушение сознания, проблемы со зрением и потерю вкуса и обоняния. Длительными осложнения после заражения коронавирусом могут быть нарушения внимания, концентрации и памяти, а также поражение периферической нервной системы.



Специалисты также приписывают к последствиям коронавируса мужское бесплодие. Согласно исследованию, у 81 мужчины, заболевшего коронавирусом, были обнаружены проблемы с уровнем мужских гормонов, что может указывать на снижение фертильности.



О том, как пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения могут сказаться на психическом состоянии людей, читайте в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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