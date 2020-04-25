Выявлено новое осложнение COVID-19, убивающее пациентов — загадочные тромбы

Мир

По мере изучения коронавирусной инфекции ученые узнают все больше новых фактов о природе COVID-19, а также об осложнениях, которые он может вызвать в организме человека.

С одним из подобных осложнений столкнулись врачи в Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке: при лечении пациентов с COVID-19 они стали замечать образование странных тромбов в крови, пишет The Health Site.

У ряда больных отмечались все признаки сгущения крови и тромбообразования в разных органах тела. Это совершенно новое осложнение, и теперь эксперты пытаются понять, почему кровь сворачивается у пациентов при коронавирусе.

В одном из случаев в катетер для гемодиализа, который ввели в артерию пациенту с коронавирусом, попало множество тромбов. В другом случае пульмонологи заметили, что у некоторых пациентов на искусственной вентиляции лёгких в определенных частях этого органа вообще не остаётся крови. А нейрохирургов госпиталя поразил резкий всплеск инсультов из-за тромбов. Кроме того, патологоанатомы ужаснулись тому, что вскрытие легких показало, что они наполненные сотнями микротромбов.

Поэтому медики посчитали своим долгом предупредить коллег о том, что существует реальная опасность образования крупных тромбов, которые могут отколоться и с кровотоком дойти до мозга или сердца, спровоцировав инсульт или инфаркт с летальным исходом.

Напомним, что ранее медики выявили, что при тяжелой форме коронавирусной инфекции поражаются легкие, и возникает острый дистресс-синдром. Кроме того, было доказано, что новый штамм коронавируса воздействует на почки, печень и сердце. У двух восстановившихся после болезни китайских врачей кожа потемнела, что стало признакам поражения печени. Кроме того, коронавирус негативно влияет на желудочно-кишечную систему и мозг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые выяснили, как наступает смерть при заражении коронавирусом.

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