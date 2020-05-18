Общество и люди

Борьба за «Корвалол» продолжается: СМИ рассказали, почему нарушаются права на ТМ, принадлежащую «Фармаку»

В Украине знают судебную систему как коррумпированную и зависимую от политики олигархов. Яркий пример — защита фармацевтической компании «Фармак» от нарушения права интеллектуальной собственности на препарат «Корвалол». Об этом говорится в программе «Особый взгляд» телеканала «ЕСПРЕСО».

В программе упоминается история создания препарата «Корвалол» 1959 года на заводе им. Ломаносова в Киеве, где с 1960 года начался выпуск лекарств.

«Киевский химико-фармацевтический завод им. Ломоносова — единственный завод на весь СССР, который производил «Корвалол», — пояснил директор по правовому обеспечению компании «Фармак» Дмитрий Таранчук.

После 1991 года, когда компания «Фармак» стала правопреемником завода им. Ломоносова, компания позаботилась о защите препарата (торговой марки «Корвалол». В 1996 году компания получила свидетельство на торговую марку «Корвалол». В программе подчеркивается, что такое свидетельство означает, что только «Фармак» имеет законное право производить препарат с таким названием. 2004 ТМ «Корвалол» была признана хорошо известной в Украине.

В программе журналисты рассказали, что в 2005 году Государственный департамент интеллектуальной собственности выдал свидетельство о регистрации препарата «Корвалол-Дарница».

«Чиновников не смущает идентична название и то, что «Корвалол» признан хорошо известной маркой, принадлежащей компании «Фармак», — рассказывают в программе «Особый взгляд».

По мнению заместителя директора НИИ интеллектуальной собственности АПН Украины Александра Дорошенко, такая регистрация препарата «Корвалол-Дарница» была неправомерной и незаконной. Эксперт подчеркнул, что препарат не ошибочно получил регистрацию, а из-за осознанного намерения конкурента (компании «Дарница») отхватить часть рынка, не инвестируя в раскрутку своих лекарств. А потом начались судебные заседания. В программе отмечается, что в 2017 году Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала ТМ «Корвалол Corvalolum» хорошо известной по отношению к компании «Фармак».

Это позволило компании продолжить борьбу за свою марку в судах. «Дарница» обратилась в Хозяйственный суд, который отказал в иске, но апелляционная инстанция встала на сторону «Дарницы» и отменил решение о признании ТМ «Корвалол» хорошо известной по отношению к компании «Фармак».

«Суд апелляционной инстанции не принимал наши ходатайства, наши доказательства, это свидетельствовало о предвзятости», — пояснил Дмитрий Таранчук.

Между тем в СМИ появилась информация, что интересы компании «Дарница» якобы лоббировал заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов. В программе говорится, что после его увольнения и обновления власти в 2019 году изменилось и поведение судов.

«Апелляционный хозяйственный суд принял все доказательства «Фармак» и вынес объективное правосудное решение. Компании «Дарница» отказали в иске и решение МЭРТ о признании ТМ «Корвалол» хорошо известной по отношению к «Фармак» осталось в силе. Компания «Фармак» возобновила дело об отмене регистрации «Корвалол-Дарница» и добилась в суде запрета использовать марку в названии препарата компании «Здоровье» — «Корвалол — Здоровье», — отмечается в программе.

По словам Дмитрия Таранчука, неконкурентное преимущество в том, что уже известный препарат некая компания начинает использовать и получает быстро долю рынка.

«Вскоре суды должны поставить точку в 15-летнем судебном споре и правовое решение должно стать сигналом для иностранных инвесторов: в Украине закон работает», — резюмируют авторы программы «Особый взгляд».

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter