Происшествия

В Киеве два пьяных водителя устроили нелепое ДТП и попались полиции (фото)

В воскресенье, 17 мая, в Киеве столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes. Еще более жесткое ДТП произошло в Мелитополе, где маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой.

Как сообщает в Facebook группа «Борщаговка Інфо», столкновение двух авто произошло из-за несоблюдения водителями бокового интервала. При оформлении административных материалов патрульные обратили внимание на то, что у обоих участников ДТП присутствуют признаки алкогольного опьянения. Мужчины прошли освидетельствование на месте происшествия. Его результат показал наличие алкоголя в крови обоих участников инцидента: у водителя ВАЗа — 1,89 ‰, у мужчины из Mercedes — 1,21 ‰.

Правоохранители занесли эти факты в протоколы.

Ранее сообщалось, что стала известна дата начала видеофиксации ПДД.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter