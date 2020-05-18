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В Киеве два пьяных водителя устроили нелепое ДТП и попались полиции (фото)
В воскресенье, 17 мая, в Киеве столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes. Еще более жесткое ДТП произошло в Мелитополе, где маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой.
Как сообщает в Facebook группа «Борщаговка Інфо», столкновение двух авто произошло из-за несоблюдения водителями бокового интервала. При оформлении административных материалов патрульные обратили внимание на то, что у обоих участников ДТП присутствуют признаки алкогольного опьянения. Мужчины прошли освидетельствование на месте происшествия. Его результат показал наличие алкоголя в крови обоих участников инцидента: у водителя ВАЗа — 1,89 ‰, у мужчины из Mercedes — 1,21 ‰.
Правоохранители занесли эти факты в протоколы.
Ранее сообщалось, что стала известна дата начала видеофиксации ПДД.60
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