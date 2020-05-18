В Виннице парень расстрелял машину с водителем (фото, видео)

Происшествия

В Виннице, где недавно к реальному сроку заключения приговорили убийцу собаки, 20-летний парень из окна квартиры расстрелял машину, стоявшую возле многоквартирного дома.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, ЧП произошло 18 мая на улице Покрышкина. В полицию позвонил местный житель, рассказавший, что как только он сел в машину и попытался отъехать от дома, авто было обстреляно неизвестным. Пуля разбила левое боковое стекло возле водителя. Сам мужчина не пострадал. По предварительным данным, огонь велся из пневматического оружия.

Правоохранители, прибывшие по вызову, установили квартиру на 10 этаже дома, из которой велся огонь, и выяснили, кто там проживает. По словам начальника областной полиции Юрия Педоса, стрелком оказался 20-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом. Он не шел на контакт с полицейскими, которые пытались убедить молодого человека открыть дверь. Его удалось уговорить с помощью родственников.

Правоохранители изъяли пистолет. А в Левобережном отделении полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи — заключение на срок от трех до семи лет. Стрелок задержан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Казатине на Виннитчине нетрезвая женщина за рулем сбила мать и двоих детей, которые ехали на велосипеде. Малыши 5 и 7 лет, а также их мама попали в больницу.

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