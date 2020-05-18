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Мир

Прикованную к кровати россиянку оштрафовали за нарушение изоляции (видео)

16:45 18 мая 2020
Ирина Карабулатова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России, которая вышла на второе место по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире, за «нарушение режима самоизоляции» оштрафовали жительницу Москвы, которая год прикована к постели.

Профессору кафедры иностранных языков РУДН, доктор филологических наук Ирине Карабулатовой выписали штраф в размере четырех тысяч рублей. Дело в том, что она не смогла установить на свой гаджет приложение «Социальный мониторинг».

Все началось с визита врача, который диагностировал у москвички ОРВИ и дал ей подписать обязательство о самоизоляции. А вскоре она получила сообщение о штрафе. Теперь Карабулатова заявляет о «коррупции и халатном отношении» власти к людям, и что это дискредитирует эти самые власти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео со «щедрым даром» путинских депутатов, которые «осчастливили» горсточкой сушек, несколькими печеньками, чаем и шоколадкой медиков из Липецка.

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