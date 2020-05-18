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Прикованную к кровати россиянку оштрафовали за нарушение изоляции (видео)
В России, которая вышла на второе место по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире, за «нарушение режима самоизоляции» оштрафовали жительницу Москвы, которая год прикована к постели.
Профессору кафедры иностранных языков РУДН, доктор филологических наук Ирине Карабулатовой выписали штраф в размере четырех тысяч рублей. Дело в том, что она не смогла установить на свой гаджет приложение «Социальный мониторинг».
Все началось с визита врача, который диагностировал у москвички ОРВИ и дал ей подписать обязательство о самоизоляции. А вскоре она получила сообщение о штрафе. Теперь Карабулатова заявляет о «коррупции и халатном отношении» власти к людям, и что это дискредитирует эти самые власти.
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