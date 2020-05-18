Украина

В Украине готовятся запускать работу общественного транспорта: кто и что об этом говорит

После 22 мая в Украине ослабляют карантин, введенный для борьбы с пандемией коронавируса, но пока не решен вопрос с возобновлением работы общественного транспорта.

Как сообщает ТСН.uа, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 мая заявил, что Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта. До этого чиновник утверждал, что в Украине сначала возобновят работу пригородного транспорта, после этого междугородного, а затем уже метро. По запуску междугородных сообщений Шмыгаль сказал, что это возможно еще до середины лета.

А вот в Министерстве инфраструктуры первое послабление анонсируют уже на 22 мая. С этой даты должен начать работать городской наземный коммунальный транспорт, кроме маршруток. Глава министерства Владислав Криклий также выступает против открытия метро в Киеве 25 мая.

Предлагаются такие этапы восстановления транспортного сообщения:

В Министерстве здравоохранения поддерживают адаптивный карантин — ограничения будут приниматься в зависимости от регионов. От этого зависит и запуск транспорта. По словам главы Минздрава Максима Степанова, сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, позволяющим запускать транспорт. В Минздраве не видят проблем с открытием метро в Киеве 25 мая, однако при соответствующей эпидемиологической ситуации в столице.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал разрешить местным властям решать вопрос с запуском транспорта.

«Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность соблюдения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное — помнить о безопасности», — сказал он.

Если говорить о местной власти, то мэры крупнейших городов Украины, Киева и Харькова, высказались за открытие метро.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ рассказали о новом режиме работы гостиниц.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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