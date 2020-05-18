Экспресс-тесты бесполезны: инфекционист рассказал, как провериться на коронавирус

Здоровье и медицина

Первое побуждение человека, у которого повысилась температура и начался кашель, провериться на коронавирус. Тем более что быстрые тесты можно купить в аптеке. Но инфекционисты, которые занимаются лечением больных с коронавирусной инфекцией, предупреждают: такая проверка — зря выброшенные деньги.

Врач-инфекционист Евгений Дубровский

- Понятно, что человек, заподозривший у себя коронавирус, часто впадает в панику и стремится как можно быстрее провериться, — специально для «ФАКТОВ» объясняет врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский. — Но быстрые (или экспресс) тесты не проясняют ситуацию, ведь они абсолютно неинформативные. Сложно сказать, в чем дело, но практика подтверждает: быстрые тесты не работают. Как же действовать правильно?

— На мой взгляд, обратиться к семейному врачу.

— На практике все не так гладко. Многие люди не хотят пользоваться услугами семейного врача, хотя на их плечах именно сейчас основная нагрузка. Из опыта знаю, что при легкой форме инфекции госпитализация не требуется. Таким пациентам нужно амбулаторное лечение под наблюдением семейного доктора.

Также в амбулатории доступно тестирование методом ПЦР и быстрые экспресс-тесты. Для того чтобы взять материал, врач присылает на дом больному мобильную бригаду. Но знаю не понаслышке, что люди не спешат пользоваться данной услугой. Говорят, что если увидят соседи, как к ним приезжали медики в специальной защите, проблем не избежать.

— Что делать, если семейный врач не берет трубку или игнорирует жалобы?

— Ответ однозначный: уходите от такого врача и заключите декларацию с нормальным серьезным доктором. Благо, что таких у нас хватает.

— Какие анализы нужно сдать, если беспокоят проявления респираторного заболевания?

— Тому, кого беспокоят повышенная температура, кашель, насморк, потеря обоняния, следует сдать анализ, который называется ПЦР — полимеразная цепная реакция. Для этого нужно взять мазок (смыв флоры) из горла или носа. Также можно дополнительно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и прокальцетонин — маркеры воспаления. На пятый-седьмой день после появления симптомов рекомендуется сделать рентгенографию легких, чтобы не пропустить осложнений. Компьютерная томография (КТ) при легком течении болезни не нужна, но незаменима при более тяжелых формах инфекции.

В случае если вы спохватились спустя три недели после начала симптомов, ПЦР может ничего не показать. Особенно у тех людей, которых уже не беспокоят никакие проявления инфекции. Тогда оптимально сдать анализ на антитела к COVID-19 методом ИФА. Это исследование не стоит путать с быстрыми тестами: применяются принципиально разные методы определения антител.

В первую очередь важно определить иммуноглобулины класса G (они указывают на то, что организм встречался с коронавирусом). Для анализа на антитела кровь берут из вены. И если результат положительный, это очень хорошо! Он означает, что в организме есть иммунитет. Можно вас поздравить: после перенесенной коронавирусной инфекции в вашем организме выработались защитные антитела.

Проверка на антитела

— Насколько качественным, длительным и мощным будет приобретенный иммунитет? Сможет ли он уберечь от повторных заражений коронавирусом?

— К сожалению, ответов на эти вопросы пока нет. Продолжаются исследования ученых, врачи накапливают опыт, совершенствуют диагностику больных. Прошло еще слишком мало времени, чтобы делать выводы. Пока можно утверждать, что иммунитет у большинства людей точно вырабатывается. Мы видим пациентов с высокими титрами антител, которые перенесли коронавирусную инфекцию даже два месяца назад.

Самый сложный вариант (и он же наихудший), когда человек болеет месяц и даже больше. Теряется в догадках: а вдруг у меня коронавирус? Тогда следует поступить так.

Чтобы исключить или подтвердить коронавирусную инфекцию, необходимо сделать ПЦР и одновременно — анализ на антитела. В данном случае Ig G обязательно, но можно добавить и Ig М (указывает на острую фазу инфекции). Провериться на бактериальное осложнение: сдать общий анализ крови, те же С-реактивный белок, прокальцетонин. Обязательно рентген, а при необходимости — КТ. Главная задача — тщательно и детально разобраться, нет ли в организме других заболеваний (хронических или острых) помимо коронавируса. Для этого врач, учитывая жалобы, должен назначить дополнительные обследования. Как показывает практика, часто оказывается, что «виноват» совсем не коронавирус.

— Как долго нужно ждать результатов тестов?

— Сроки тестирования на ПЦР в Киеве, к сожалению, не оптимальные. Если госпитализированный больной результат получает за один-два дня, то амбулаторный — не раньше, как через пять или больше дней. Сотрудники Центральной лаборатории Киева оправдываются: нагрузка слишком велика.

— Станет ли доступнее тестирование после введения в действие Закона о массовом тестировании?

— Как анонсирует Минздрав Украины, диагностировать будут на антитела методом ИФА. На данный момент такое обследование доступно только в коммерческих лабораториях. В амбулаториях его нет, и многие врачи относятся к этим новостям весьма скептически: не верят, что анализы станут действительно доступны.

— Вы, работая в эпицентре инфекции, проверяетесь на коронавирус?

— Да, и уже неоднократно. Медиков в Киеве пока проверяют на COVID-19 только методом ПЦР. На антитела приходится сдавать анализы самому и за свои деньги. Спросите: зачем? Чтобы понимать, не переболел ли уже в стертой форме, есть ли иммунитет, как дальше вести себя с близкими и родными. Радуешься каждому ПЦР-негативному результату, но было бы гораздо лучше, если бы выявили антитела. Спокойнее жить, когда уже есть иммунитет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что быстрые тесты на коронавирус, которые продаются в аптеках, не всегда показывают достоверный результат. Также сообщалось, что в Украине разработали и выпустили тест-системы для проверки на коронавирус, основанной на исследовании сыворотки крови.

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