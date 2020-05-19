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Шоу-бизнес

«О Майдане мечтаешь?» Макаревич и Обломов сняли ироничный клип о современной России (видео)

0:08 19 мая 2020
Обломов и Макаревич
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известный российский музыкант Вася Обломов, который ранее рассказал о «корне всех бед в России», снял клип на песню, записанную совместно с Андреем Макаревичем, — «Жизнь сложная».

Клип состоит из «писем» и «комментариев» от народа в лице некой «Ларисы Милашкиной» и разговора Макаревича с Обломовым.

«Милашкина» оставляет комментарии под всеми видео, пишет письма, в которых просит деньги на протесты, критикует власть и поддерживает ее одновременно.

Параллельно Обломову «объясняют», что он занимается не тем:

«А ты, Вася, о Майдане мечтаешь?
Хочешь опять развала страны?
Успокойся, Вася, ты же не шаришь,
Санкции плохие, но они не вредны!»

Цель клипа, похоже, — показать, как соцсети влияют на людей, доносят им «правильные» мысли.

В песне вспоминаются и Крым, и Америка, и выборы в России, и артисты, и вред прививок.

Поклонники Обломова и Макаревича благодарят их за клип, отмечая, что артисты показали все правдиво, может, «кто-то задумается».

Обломов

Обломов

Обломов

Обломов

Но в комментариях поклонников чувствуется усталость и обреченность. «Вася, а что делать? Поджечь себя?» — пишут они. Ни Вася, ни его коллега комментаторам не отвечают.

А мы предлагаем вам песню Андрея Макаревича об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве.

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