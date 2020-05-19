- 00:25 Обманули украинцев на 2 миллиона: в Киеве разоблачили фальшивых "продавцов" защитных масок
- 00:08 «О Майдане мечтаешь?» Макаревич и Обломов сняли ироничный клип о современной России
- 18.05 23:57 Ждать недолго: Шмыгаль рассказал, когда могут возобновить работу метро
- 18.05 23:25 Серьезное ДТП на выезде из Киева: столкнулись два автомобиля
- 18.05 23:23 Обвал жилого дома в Одессе: появились новые подробности и видео с воздуха
- 18.05 23:14 40 самых сексуальных фильмов в истории: "Эммануэль" и "50 оттенков серого" в списке нет
- 18.05 22:55 В СБУ отреагировали на скандальное интервью Стрелкова Гордону
- 18.05 22:21 Маленький сын Реброва устроил «беспорядки» на стадионе
- 18.05 22:20 Возможной госизменой Ермака в Минске занялась СБУ: что об этом известно
- 18.05 22:07 Украинская королева красоты разделась для фото
- 18.05 22:01 В Киеве из-за непогоды деревья падали прямо на дорогу
- 18.05 21:46 Маленькая дочь Сергея Притулы умилила его разговором с коровой
«О Майдане мечтаешь?» Макаревич и Обломов сняли ироничный клип о современной России (видео)
Известный российский музыкант Вася Обломов, который ранее рассказал о «корне всех бед в России», снял клип на песню, записанную совместно с Андреем Макаревичем, — «Жизнь сложная».
Клип состоит из «писем» и «комментариев» от народа в лице некой «Ларисы Милашкиной» и разговора Макаревича с Обломовым.
«Милашкина» оставляет комментарии под всеми видео, пишет письма, в которых просит деньги на протесты, критикует власть и поддерживает ее одновременно.
Параллельно Обломову «объясняют», что он занимается не тем:
«А ты, Вася, о Майдане мечтаешь?
Хочешь опять развала страны?
Успокойся, Вася, ты же не шаришь,
Санкции плохие, но они не вредны!»
Цель клипа, похоже, — показать, как соцсети влияют на людей, доносят им «правильные» мысли.
В песне вспоминаются и Крым, и Америка, и выборы в России, и артисты, и вред прививок.
Поклонники Обломова и Макаревича благодарят их за клип, отмечая, что артисты показали все правдиво, может, «кто-то задумается».
Но в комментариях поклонников чувствуется усталость и обреченность. «Вася, а что делать? Поджечь себя?» — пишут они. Ни Вася, ни его коллега комментаторам не отвечают.
А мы предлагаем вам песню Андрея Макаревича об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве.115
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.