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Происшествия

В столкновении Audi и Mercedes пострадал ребенок: стали известны детали серьезного ДТП на выезде из Киева (эксклюзивные фото)

1:49 19 мая 2020
ДТП на выезде из Киева
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

На месте дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в понедельник вечером на перекрестке Минского шоссе и Большой Окружной дороги, побывал корреспондент нашего издания.

Ему удалось выяснить, что согласно предварительной информации, Mercedes двигался по Окружной в сторону Оболони.

В то же время Audi с европейской регистрацией направлялся в сторону площади Шевченко, и остановился на перекрестке.

Для Mercedes горел зеленый сигнал светофора, но зону видимости водителя ограничил стоявший на перекрестке грузовик.

В результате Audi получил мощный удар в правый борт, и его отбросило на несколько десятков метров вперед, на тротуар.

К счастью, в салоне не было пассажиров, иначе избежать смертельного исхода вряд ли бы удалось.

К счастью, водитель Audi от удара не пострадал, он даже отказался от госпитализации.

В то же время его машина восстановлению вряд ли подлежит.

Водитель Mercedes также не нуждался в помощи медиков, но находящийся в салоне шестилетний ребенок был госпитализирован.

Диагноз маленького пациента пока не известен, так же, как и виновник ДТП.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь с воскресенья на понедельник в Киеве столкнулись патрульный автомобиль Outlander с Chevrolet службы такси Uber.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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