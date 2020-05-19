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В столкновении Audi и Mercedes пострадал ребенок: стали известны детали серьезного ДТП на выезде из Киева (эксклюзивные фото)
На месте дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в понедельник вечером на перекрестке Минского шоссе и Большой Окружной дороги, побывал корреспондент нашего издания.
Ему удалось выяснить, что согласно предварительной информации, Mercedes двигался по Окружной в сторону Оболони.
В то же время Audi с европейской регистрацией направлялся в сторону площади Шевченко, и остановился на перекрестке.
Для Mercedes горел зеленый сигнал светофора, но зону видимости водителя ограничил стоявший на перекрестке грузовик.
В результате Audi получил мощный удар в правый борт, и его отбросило на несколько десятков метров вперед, на тротуар.
К счастью, в салоне не было пассажиров, иначе избежать смертельного исхода вряд ли бы удалось.
К счастью, водитель Audi от удара не пострадал, он даже отказался от госпитализации.
В то же время его машина восстановлению вряд ли подлежит.
Водитель Mercedes также не нуждался в помощи медиков, но находящийся в салоне шестилетний ребенок был госпитализирован.
Диагноз маленького пациента пока не известен, так же, как и виновник ДТП.
Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь с воскресенья на понедельник в Киеве столкнулись патрульный автомобиль Outlander с Chevrolet службы такси Uber.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО21
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