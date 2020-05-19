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От уколов живот стал сине-зелёно-чёрным: депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала о лечении от коронавируса
Известная в прошлом телеведущая, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, заявившая на днях о том, что заразилась коронавирусом, рассказала о том, как проходит ее лечение.
«Самая неприятная процедура — по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелёно-чёрным. Тромбоз, который считают ещё одним осложнением коронавируса, был выявлен у части заболевших», — цитирует Пушкину «Лайф».
Она рассказала, что проведёт в больнице ещё неделю, несмотря на то что её анализы стали лучше. Отдельно депутат остановилась на симптомах заболевания.
«Очень хотелось спать, болела кожа. Именно кожа. Заложило нос. Перестала чувствовать запахи. Появилось ощущение соринки в глазах. Воспалённые белки. Уже в больнице выяснилось, что у меня конъюнктивит. И это ещё один из характерных симптомов коварной «короны», — добавила Оксана Пушкина.
В другом своём посте депутат показала больничный завтрак: каша, запеканка, яблоко и несколько кусочков хлеба с маслом и сыром.
Издание напоминает, что с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, двоих из них уже выписали, двое лечатся в больнице, а двое — дома. Оксана Пушкина находится в Центральной клинической больнице, она переносит болезнь в лёгкой форме.
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От уколов живот стал сине-зелёно-чёрным: депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала о лечении от коронавируса
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