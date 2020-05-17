26.58 / 26.80 28.46 / 28.89
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зараженных больше нет: Разумков рассказал, сколько нардепов переболели коронавирусом

17:16 17 мая 2020
Разумков
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Верховной Раде, которая с 12 марта работает с ограничениями, переболели 10−15 народных депутатов. На данный момент среди нардепов больных COVID-19 нет.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил спикер Дмитрий Разумков.

«По состоянию на сегодня больных, к счастью, — я надеюсь, что так будет и в дальнейшем — в парламенте народных депутатов нет», — сказал Разумков.

В аппарате Рады также нет инфицированных коронавирусом.

По словам Разумкова, переболели 10−15 депутатов. При этом спикер не исключает, что не все сообщили о своей болезни.

Напомним, на утро 17 мая, в Украине подтверждены 18 291 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 514 случаев с летальным исходом и 5116 случаев выздоровления пациентов.

Фото: пресс-служба Верховной Рады

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юрий Зиссер

Умер основатель крупнейшего новостного портала Беларуси Юрий Зиссер

Сергей Мясоедов

Известный украинский баскетболист впал в кому

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Прогноз погоды

Дожди, грозы и штормовой ветер: синоптик дала прогноз погоды на 18 мая

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер