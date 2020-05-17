Украина

Зараженных больше нет: Разумков рассказал, сколько нардепов переболели коронавирусом

В Верховной Раде, которая с 12 марта работает с ограничениями, переболели 10−15 народных депутатов. На данный момент среди нардепов больных COVID-19 нет.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил спикер Дмитрий Разумков.

«По состоянию на сегодня больных, к счастью, — я надеюсь, что так будет и в дальнейшем — в парламенте народных депутатов нет», — сказал Разумков.

В аппарате Рады также нет инфицированных коронавирусом.

По словам Разумкова, переболели 10−15 депутатов. При этом спикер не исключает, что не все сообщили о своей болезни.

Напомним, на утро 17 мая, в Украине подтверждены 18 291 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 514 случаев с летальным исходом и 5116 случаев выздоровления пациентов.

Фото: пресс-служба Верховной Рады

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