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Зараженных больше нет: Разумков рассказал, сколько нардепов переболели коронавирусом
В Верховной Раде, которая с 12 марта работает с ограничениями, переболели 10−15 народных депутатов. На данный момент среди нардепов больных COVID-19 нет.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил спикер Дмитрий Разумков.
«По состоянию на сегодня больных, к счастью, — я надеюсь, что так будет и в дальнейшем — в парламенте народных депутатов нет», — сказал Разумков.
В аппарате Рады также нет инфицированных коронавирусом.
По словам Разумкова, переболели 10−15 депутатов. При этом спикер не исключает, что не все сообщили о своей болезни.
Напомним, на утро 17 мая, в Украине подтверждены 18 291 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 514 случаев с летальным исходом и 5116 случаев выздоровления пациентов.
Фото: пресс-служба Верховной Рады60
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