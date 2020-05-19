Мир

Гормон изменил жизнь: «вечно молодая» 57-летняя бабушка двух внуков рассказала о секретах своего внешнего вида

В наши дни ни для кого не становится сюрпризом, когда мама выглядит моложе своего сына, а бабушка даст фору некоторым из своих внуков.

Одной из таких «бабушек», чей пример вдохновляет многих современных женщин, в Британии стала 57-летняя модель Казз О'Нилл у которой две взрослые дочери и два внука.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

По словам О'Нилл, она несколько лет страдала от болей в тазобедренных суставах и пояснице. После того, как женщина обратилась за помощью к врачу, тот прописал ей гормон эстрадиол.

«Уже через месяц я заметила огромные изменения: боли как рукой сняло. Это изменило мою жизнь», — говорит британка.

Для поддержания фигуры в тонусе О'Нилл практикует йогу.

«Она дает бережную нагрузку организму и в то же время подтягивает и укрепляет тело, — рассказывает модель. — Как правило, один-два раза в неделю я хожу на занятия в студию. Но во время режима самоизоляции я беру индивидуальные уроки в онлайн-режиме».

О'Нилл признается, что не боится экспериментировать. На протяжении долгого времени она была блондинкой, но три года назад, к свадьбе дочери, она перекрасилась в пепельный оттенок. Британка осталась довольна преображением и не стала возвращаться к прежним тонам.

С 42 лет модель начала каждые три месяца вкалывать ботокс, чтобы избавиться от морщин на лбу и вокруг глаз. Кроме того, раз в год она слегка увеличивает губы. Также она питает кожу лица в домашних условиях с помощью уходовой косметики.

О'Нилл отметила, с возрастом ей стало тяжелее заниматься модельным бизнесом. Два года назад она начала активно вести Instagram-аккаунт @kazzstyle_ и делиться с подписчиками советами в фэшн и бьюти-индустрии. За ее обновлениями следят более 43 тысяч пользователей сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американская 70-летняя дизайнер демонстрирует фигуру 20-летней девушки.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter