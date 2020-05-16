Выглядит моложе сына: женщина рассказала о секретах своей "молодости" (видео)

Мир

В наши дня благодаря усилиям современной науки вряд ли кого можно удивить цветущим внешним видом в 40 и даже в 70 лет.

Тем не менее, такие случаи пока еще довольно редки, особенно если женщина «в возрасте» выглядит не только очень хорошо для своих лет, но и воспринимается как младшая сестра собственного ребенка!

Об одном из таких случаев рассказывает Unilad.

Издание сообщает, что профессиональный фотограф из американского города Ирвайн, 34-летняя Дейна Кази прославилась в TikTok благодаря тому, что видео, в котором

она позирует перед камерой возле своего 18-летнего сына, посмотрели более 13,6 миллиона раз, при этом несколько миллионов человек задали ей вопрос: «Это что, твой брат?»

Также в комментариях пользователи отмечают, что Дейна выглядит младше парня и спрашивает, как ей удалось добиться того, что ее можно принять за младшую сестру сына.

На все вопросы Кази с улыбкой отвечает, что секрета два. Первый — путаница объясняется тем, что она родила в 16 лет. При этом совершенно не жалеет об этом.

Второй «секрет молодости» — косметические процедуры, которые она прошла в этом году: ей сделали липосакцию и подтяжку живота.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном похожем случае: житель американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) Джонатан Нгуен признался, что окружающие часто принимают его мать за сестру или возлюбленную. Также в США зафиксирован «рекорд» с 43-летней Йолин Диас, которая нередко выкладывает в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии с 19-летней дочерью Мейлани Паркс и «наражается» на комплименты пользователей, которые восхищаются ее моложавой внешностью и пишут, что «с трудом могут отличить, кто из девушек мама, а кто дочь». При этом многие комментаторы признали ее самой сексуальной матерью на планете.

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