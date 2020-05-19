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Нажать не менее 27 раз: доктор Комаровский рассказал об ошибках при использовании антисептика
В связи с послаблением карантинных требований и началом работы некоторых клубов, где имитируются требования по дезинфекции, известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский решил снова вернуться к уже освещавшейся им теме антисептика и остановиться на типичных ошибках, которые нельзя допускать для профилактики заражения коронавирусом.
Сделал он это традиционно на своем YouTube-канале.
По словам медика, для эффективной работы антисептика необходим его контакт с кожей на протяжении 30 секунд, при этом спирт должен касаться всей поверхности руки.
Также врач заявил, что минимальный объем средства — не менее трех миллилитров, так как меньшее количество испарится быстрее положенных 30 секунд.
По той же причине Комаровский счел неэффективным антисептик в упаковках с распылителем. Так для попадания нужного количества раствора необходимо 27 раз нажать на кнопку, подсчитал он.
Врач посетовал, что на телеканалах не объясняют в прайм-тайм о правильном использовании антисептика и призвал изучить рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Напомним, что согласно таким рекомендациям, при самостоятельном изготовлении антисептика от коронавируса в домашних условиях для одного литра раствора рекомендуется использовать 830 миллилитров этанола (концентрация 96 процентов) или 750 миллилитров изопропилового спирта (концентрация 99,8 процентов). К ним необходимо добавить 40 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода и 15 миллилитров 98-процентного глицерина, а оставшийся объем дополнить необходимым количеством дистиллированной воды. После переливания жидкости необходимо выдержать 72 часа, чтобы уничтожить в новой емкости вредные микроорганизмы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что доктор Комаровский предостерег власти от того, чтобы делать ношение перчаток обязательным для всех граждан страны: по его словам, это должны делать только медицинские работники.46
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