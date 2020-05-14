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Украина

Доктор Комаровский рассказал, защитят ли перчатки от коронавируса (видео)

18:12 14 мая 2020
Комаровский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, который рассказал, как выбрать правильный антисептик и стоит ли протирать руки обычной водкой для дезинфекции, заявил, что ношение медицинских перчаток не спасает от коронавируса.

По словам медика, ношение перчаток не должно быть обязательным для всех граждан страны, а только для медицинских работников.

«Медицинские перчатки необходимы для того, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека, во время болезни. Также они нужны, когда человек работает с химией», — отметил Комаровский.

По его словам, если на руке есть перчатка, а на ней — вирус, и этой перчаткой прикоснуться к слизистой глаз, рта или носа, то можно инфицироваться, а перчатка не спасет.

Кроме того, люди не используют одноразовые перчатки только раз и не умеют правильно их снимать, что разрушает весь эффект.

«Давайте не впадать в маразм. Перчатки нужны медицинским работникам. Перчатки не надо одевать всем вокруг. С эпидемиологической точки зрения это никому не нужно. Это вредит экологии и это повод для коррупции», — уточнил доктор.

Напомним, ранее Комаровский рассказал как правильно и чем стирать маски.

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