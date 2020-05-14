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Доктор Комаровский рассказал, защитят ли перчатки от коронавируса (видео)
Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, который рассказал, как выбрать правильный антисептик и стоит ли протирать руки обычной водкой для дезинфекции, заявил, что ношение медицинских перчаток не спасает от коронавируса.
По словам медика, ношение перчаток не должно быть обязательным для всех граждан страны, а только для медицинских работников.
«Медицинские перчатки необходимы для того, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека, во время болезни. Также они нужны, когда человек работает с химией», — отметил Комаровский.
По его словам, если на руке есть перчатка, а на ней — вирус, и этой перчаткой прикоснуться к слизистой глаз, рта или носа, то можно инфицироваться, а перчатка не спасет.
Кроме того, люди не используют одноразовые перчатки только раз и не умеют правильно их снимать, что разрушает весь эффект.
«Давайте не впадать в маразм. Перчатки нужны медицинским работникам. Перчатки не надо одевать всем вокруг. С эпидемиологической точки зрения это никому не нужно. Это вредит экологии и это повод для коррупции», — уточнил доктор.
Напомним, ранее Комаровский рассказал как правильно и чем стирать маски.52
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