26.51 / 26.77 28.48 / 28.90
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Буковине без смертей: в Черновицкой области впервые за долгое время не выявлено летальных случаев от COVID-19

4:55 19 мая 2020
Коронавирус
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В отличие от предыдущих дней 18 мая в Черновицкой области в течение суток не было зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

«…В Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев», — говорится в сообщении.

Такое событие примечательно тем, что область долгое время удерживает за собой неофициальный статус «украинского Уханя», и первой среди регионов страны преодолела печальный рубеж в 2500 инфицированных коронавирусом.

В то же время за прошедшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, у восьми человек из этого числа — пневмония.

Общая численность инфицированных в области достигал 2713 человек.

В то же время в области выздоровели еще 25 человек, они получили дважды отрицательный результат теста на COVID-19.

Всего с начала эпидемии выздоровели уже 634 человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра 18 мая в Украине подтверждены 18 616 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 535 случаев с летальным исходом и 5276 случаев выздоровления пациентов.

11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Казз О'Нилл

Гормон изменил жизнь: «вечно молодая» бабушка двух внуков раскрыла секреты своего потрясающего внешнего вида

Антисептик

Нажать не менее 27 раз: доктор Комаровский рассказал об ошибках при использовании антисептика

ДТП на выезде из Киева

В столкновении Audi и Mercedes пострадал ребенок: стали известны детали серьезного ДТП на выезде из Киева (эксклюзивные фото)

Гордон Дмитрий

"Зрады" не было: Гордон сделал важное заявление о подготовке интервью с Гиркиным и Поклонской

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер