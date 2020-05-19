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Мир

Заразятся не все: эффективность ношения медицинских масок проверили на хомяках

5:30 19 мая 2020
Хомячина
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи тем, что во всем мире медики не пришли к единому мнению о том, спасает ли медицинская маска от заражения коронавирусом, за дело решили взяться ученые из Гонконга.

В результате они получили весомое доказательство того, что ношение масок значительно снижает скорость распространения COVID-19, пишет South China Morning Post.

Работа, которую исследователи называют «первой в своем роде», показала, что темпы распространения инфекции воздушно-капельным путем благодаря маскам снижаются на 75%.

По словам авторов исследования, они хотели положить конец спорам об эффективности индивидуальных средств защиты. Необходимость закрывать лицо при пандемии оспаривалась и оспаривается многими специалистами, в том числе и сотрудниками ВОЗ.

«Выводы [нашей работы] заключаются в том, что эффективность ношения масок против пандемии коронавируса огромна», — подытоживает сотрудник Гонконгского университета Юэн Квок Юн, один из авторов работы.

Самое необычное в этом исследовании — выбор участников эксперимента: ими стали хомяки. Рядом с каждой клеткой, в которой находился зараженный коронавирусом грызун, размещались три клетки со здоровыми хомяками. Вентилятор, установленный в помещении, создавал дополнительные потоки воздуха, которые повышали вероятность распространения вирусных частиц. Между клетками, в которых находились животные, сделали дополнительные перегородки из хирургических масок.

Всего в опытах участвовали 52 грызуна. Были проведены три серии экспериментов. В первой из них защитные перегородки размещали на внутренней стороне клеток с больными хомяками, во второй — на внутренней стороне клеток здоровых животных. Третья серия опытов проводилась без дополнительных защитных барьеров между инфицированными и здоровыми хомяками.

В экспериментах без дополнительной защиты в течение семи дней заразились две трети здоровых хомяков (10 из 15 особей). При наличии тканевого барьера в клетке со здоровыми хомяками за неделю заразилась лишь треть животных (4 из 12). А когда дополнительная перегородка размещалась в клетках больных грызунов, то заразилась лишь одна шестая здоровых хомяков (2 из 12 здоровых на момент начала экспериментов).

Авторы исследования считают, что им удалось экспериментально подтвердить давно существующее предположение о том, что явно или потенциально зараженный человек, надевающий на себя маску, фактически защищает от инфекции других людей. В то же время маска не защищает от заражения здорового человека. Также ученые рекомендуют людям, которые устали от карантинных мер, потерпеть еще немного и пользоваться масками в публичных местах, невзирая на погодные условия и психологический дискомфорт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что специалисты Всемирной организации здравоохранения уверены, что медицинские маски не нужно носить здоровым людям. С таким заявлением от имени организации выступил исполнительный директор организации Майкл Райан.

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