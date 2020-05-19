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Украина

Двойное гражданство и реформа СБУ: заседание Верховной Рады 19 мая (онлайн-трансляция)

9:54 19 мая 2020
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 19 мая, народные депутаты Украины на пленарном заседании Верховной Рады начнут работу с рассмотрения проекта постановления об отмене результатов голосования за «антиколомойский закон, недавно принятый в парламенте.

Также в повестку дня включены законопроекты относительно возможности введения в Украине второго гражданства и о усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Народным депутатам Украины предложат обсудить в первом чтении два проекта закона о медиа — авторства нардепов Александра Ткаченко и Николая Княжицкого.

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в парламенте предупреждали, что президентский законопроект о двойном гражданстве может содействовать легализации паспортов России, которые она незаконно раздает жителям оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

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