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Общество и люди

Огромные очереди на маршрутку в Киеве сняли с высоты: в сети бурно обсуждают фото

10:19 19 мая 2020
Очередь на маршрутку на Троещину
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве, где из-за карантина по-прежнему ограничено движение общественного транспорта, а некоторое послабление мер обещают лишь с 22 мая, сняли огромную очередь на маршрутку — фото сделали с высоты птичьего полета.

Фото в сеть выложил ресурс «dtp.kiev.ua». Сообщается, что фотография была сделана утром во вторник, 19 мая, на конечной остановке 114-го маршрута. Также сообщается, что очередь растянулась на полторы сотни метров. Интернет-пользователи присоединились к дискуссии о транспорте и огромных очередях.

Второе подобное фото с Троещины разместил «Киев Оперативный». «На первый взгляд может показаться, что это знаменитая игра „змейка“ для тетриса, но нет. Это жители Троещины пытаются доехать до работы», — говорится в комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минздраве анонсировали введение в стране с 22 мая адаптивного карантина — с учетом эпидемиологической ситуации в разных областях. В том числе, речь идет и о возможности возобновления работы общественного транспорта.

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