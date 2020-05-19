Мир

Закрытый на карантин музей искусств посетили пингвины – особенно их впечатлили картины Караваджо (видео)

Сотрудники зоопарка американского города Канзас-Сити в штате Миссури решили развлечь своих заскучавших без посетителей питомцев — перуанских пингвинов. Они организовали им экскурсию в пустующий по случаю карантина Художественный музей Нельсона-Аткинсона.

Пингвины Мэгги, Беркли и Бабблз бродили по залам, с интересом осматриваясь вокруг. Как рассказал директор музея Джулиан Зугазагоития, он полагал, что птицам особенно понравятся картины Клода Моне, который часто изображал на своих полотнах водоемы. Однако больше всего их заинтересовал итальянский художник Караваджо, считающийся основателем реализма в живописи.

Перед визитом, как пишет издание Metro, представители музея и зоопарка совместно все проверили и убедились, что птицы будут в безопасности.

Ранее сообщалось, что пингвины гуляют по закрытому океанариуму в Чикаго. Персонал решил выпустить их из вольеров, чтобы развеселить птиц и добавить им новых впечатлений.

«ФАКТЫ» также писали, что в зоопарке Сан-Диего пингвинят учили плавать в отдельном бассейне.





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