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«Чувствую себя бесполезным»: 23-кратный олимпийский чемпион страдает от депрессии из-за коронавируса (фото)
Легендарный американский пловец Майкл Фелпс, у которого в сентябре прошлого года родился третий сын, признался, что на фоне затянувшейся пандемии коронавируса у него развились психологические проблемы.
«Пандемия — это один из наиболее страшных моментов в моей жизни. Я благодарен, что моя семья в безопасности и что она здорова. Я благодарен, что мне не нужно переживать из-за счетов или из-за того, что кушать, как приходится переживать за это многим. Но я все равно борюсь — мое настроение без остановки прыгало то вверх, то вниз.
Есть моменты, когда я чувствую себя абсолютно бесполезным, когда я полностью закрываюсь, и злость бьет через край. Честно, я больше одного раза кричал: «Я не хочу быть собой». Бывает, меня настигает ощущение, что я больше не могу справляться. Я больше не хочу быть самим собой.
Это самое подавленное, что я когда-либо чувствовал в своей жизни. Именно поэтому у меня бывают моменты, когда я не хочу быть собой. Я хотел бы быть просто Джонни Джонсоном, каким-то обычным человеком", — поделился своими переживаниями 34-летний спортсмен, являющийся единственным 23-кратным олимпийским чемпионом и абсолютный рекордсмен по общему количеству олимпийских наград (28) в интервью USA Today.
Добавим, что депрессия для Фелпса — привычное чувство. Как он сам признавался, он страдал ею ежегодно, начиная с начала карьеры, причем обострение случалось в октябре-ноябре, когда заканчивался соревновательный сезон. Также пловец страдал от алкоголизма, неоднократно попадаясь за вождением в нетрезвом виде, и принимал наркотики.
Отметим, что в США диагностировано наибольшее количество заражений коронавирусом в мире — в стране с населением 328,9 млн человек заболели уже более 1,5 млн, из них умерли почти 92 тысячи и более 350 тысяч выздоровели.
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