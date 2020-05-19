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Украина

Никакой дистанции: в Днепре толпа штурмовала секонд-хенд (фото)

12:18 19 мая 2020
секонд
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После того, как был ослаблен карантин и разрешена работа непродовольственных магазинов, в разных городах наблюдается одно и то же явление: толпы граждан берут штурмом любимое место покупок.

В Днепре толпа из нескольких десятков человек пыталась прорваться в магазин секонд-хенда. Выбирая между требованием о социальной дистанции и реальным шансом попасть в торговый зал, люди предпочли второе. Около пятидесяти человек толпились на узкой площадке у входа в магазин на Театральном бульваре.

секонд

Масочный режим также выполнялся не всеми.

секонд

Такие же толпы ранее наблюдались у секонд-хендов в столице. А в Ровно мэрия даже пригрозила закрыть магазины, которые не соблюдают правила.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве толпа пенсионеров пыталась попасть в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги, а в Черновцах горожане штурмовали магазины с продуктами.

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