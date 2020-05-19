- 12:55 Возобновление работы транспорта в Киеве: что важно знать пассажирам
- 12:49 Дожди отступят, но не везде: синоптик рассказала, какой будет погода 20 мая
- 12:40 Настя Каменских показала аппетитные формы в постели
- 12:37 6-месячный ребенок умер из-за пакета: детали страшного происшествия в Днепре
- 12:31 Поселили в контейнерах: сеть взорвало видео жилья путинских военных
- 12:18 Никакой дистанции: в Днепре толпа штурмовала секонд-хенд
- 12:15 Отсеиваются до 70 процентов мужчин: в Украине появилась первая женщина — военный водолаз
- 12:13 Необычные подарки и визиты: гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака
- 12:03 Дело об убийстве Амины Окуевой: вероятному организатору объявили подозрение
- 12:02 Забил до смерти на глазах у врачей: в Николаеве убийцу мужчины отправили на принудительное лечение
- 11:58 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:53 Светлана Тарабарова ждет второго ребенка
Никакой дистанции: в Днепре толпа штурмовала секонд-хенд (фото)
После того, как был ослаблен карантин и разрешена работа непродовольственных магазинов, в разных городах наблюдается одно и то же явление: толпы граждан берут штурмом любимое место покупок.
В Днепре толпа из нескольких десятков человек пыталась прорваться в магазин секонд-хенда. Выбирая между требованием о социальной дистанции и реальным шансом попасть в торговый зал, люди предпочли второе. Около пятидесяти человек толпились на узкой площадке у входа в магазин на Театральном бульваре.
Масочный режим также выполнялся не всеми.
Такие же толпы ранее наблюдались у секонд-хендов в столице. А в Ровно мэрия даже пригрозила закрыть магазины, которые не соблюдают правила.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве толпа пенсионеров пыталась попасть в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги, а в Черновцах горожане штурмовали магазины с продуктами.278
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..