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Заболели продавцы: в украинском супермаркете зафиксировали вспышку коронавируса
В Ужгороде, где коронавирусную инфекцию обнаружили в семье местного диакона, прокуратура открыла уголовное производство по сообщению в местных массмедиа о вспышке COVID-19 в одном из торговых заведений города.
Как сообщают в прокуратуре Закарпатской области, ужгородские СМИ утверждают, что несмотря на заболевание шести работников, супермаркет продолжает работать.
«Правоохранители с привлечением соответствующих специалистов проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении, а также примут меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода», — заявили в областной прокуратуре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области на 19 мая подтверждено 911 случаев коронавирусной инфекции.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».585
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