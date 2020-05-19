Заболели продавцы: в украинском супермаркете зафиксировали вспышку коронавируса

Украина

В Ужгороде, где коронавирусную инфекцию обнаружили в семье местного диакона, прокуратура открыла уголовное производство по сообщению в местных массмедиа о вспышке COVID-19 в одном из торговых заведений города.

Как сообщают в прокуратуре Закарпатской области, ужгородские СМИ утверждают, что несмотря на заболевание шести работников, супермаркет продолжает работать.

«Правоохранители с привлечением соответствующих специалистов проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении, а также примут меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода», — заявили в областной прокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области на 19 мая подтверждено 911 случаев коронавирусной инфекции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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