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Украина

Заболели продавцы: в украинском супермаркете зафиксировали вспышку коронавируса

13:09 19 мая 2020
Супермаркет
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Ужгороде, где коронавирусную инфекцию обнаружили в семье местного диакона, прокуратура открыла уголовное производство по сообщению в местных массмедиа о вспышке COVID-19 в одном из торговых заведений города.

Как сообщают в прокуратуре Закарпатской области, ужгородские СМИ утверждают, что несмотря на заболевание шести работников, супермаркет продолжает работать.

«Правоохранители с привлечением соответствующих специалистов проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении, а также примут меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода», — заявили в областной прокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области на 19 мая подтверждено 911 случаев коронавирусной инфекции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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