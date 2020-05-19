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Рада сделала шаг к расширению финуслуг «Укрпочты»
Идея о создании государственного «почтового банка» на базе «Укрпочты» на шаг ближе к воплощению в жизнь. Рада поддержала законопроект о том, чтобы разрешить почте предоставлять банковские услуги. Тем не менее у этого решения нашлись и противники.
Согласно проекту 2788-д, принятому в первом чтении, почте предлагается дать право на банковские расчетные операции, на открытие и ведение счетов граждан и юрлиц, выпуск и обслуживание платежных карт.
В НБУ резко воспротивились идее о почтовом государственном банке. Регулятор считает, что почта должна оставаться почтой, а лишний конкурент Ощадбанку и государственному ПриватБанку совершенно ни к чему. Более того, в НБУ считают, что частных банков должно быть больше, чем государственных. За следующие пять лет госдолю в банковском секеторе предлагается снизить с 55% до 25%.
Видит НБУ и другие риски: «Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения… „Укрпочта“ не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса… Возникает повышенный риск отмывания денег», — говорят в НБУ.
Напомним, идея о появлении в Украине почтового банка обсуждалась еще десять лет назад. Сейчас эксперты склоняются к нецелесообразности инициативы нагрузить почту несвойственными ей функциями.60
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