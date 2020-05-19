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Под Черкассами взорвали установленный в здании общежития банкомат «Приватбанка» (фото, видео)
В Черкасской области в селе Шевченково Звенигородского района подорвали банкомат. Ранее в Харькове злоумышленники взорвали банкомат, который находился в жилом доме.
Как сообщает в своем Facebook журналист Сергей Радченко, неизвестные взорвали банкомат, который в селе Шевченково располагался в общежитии.
Журналист опубликовал фото и видео с места событий.
Ранее сообщалось, что в Броварах взорвали отделение банка. При этом на момент приезда полиции даже не было известно, что удалось похитить злоумышленникам.
Напоминаем, что по Украине прокатилась целая серия подрывов банкоматов — подобные преступления уже произошли сразу в нескольких городах. Так, в Святошинском районе Киева банкомат взорвали ночью — он был установлен в помещении магазина.143
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!