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Происшествия

Под Черкассами взорвали установленный в здании общежития банкомат «Приватбанка» (фото, видео)

15:44 19 мая 2020
На месте происшествия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Черкасской области в селе Шевченково Звенигородского района подорвали банкомат. Ранее в Харькове злоумышленники взорвали банкомат, который находился в жилом доме.

Как сообщает в своем Facebook журналист Сергей Радченко, неизвестные взорвали банкомат, который в селе Шевченково располагался в общежитии.

Журналист опубликовал фото и видео с места событий.

Ранее сообщалось, что в Броварах взорвали отделение банка. При этом на момент приезда полиции даже не было известно, что удалось похитить злоумышленникам.

Напоминаем, что по Украине прокатилась целая серия подрывов банкоматов — подобные преступления уже произошли сразу в нескольких городах. Так, в Святошинском районе Киева банкомат взорвали ночью — он был установлен в помещении магазина.

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На месте происшествия

Под Черкассами взорвали установленный в здании общежития банкомат «Приватбанка» (фото, видео)

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