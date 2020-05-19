Оккупанты требуют выдать освобожденного по обмену Бекирова для судилища в Крыму

Украина

В аннексированном Крыму захотели доставить в суд крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого передали украинским властям в рамках обмена в сентябре 2019 года.

Напомним, что его задержали зимой 2018 года на въезде в Крым, куда Эдем Бекиров ехал к 78-летней матери и родственникам, обвинили в якобы приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ, а затем и арестовали.

Как сообщают в организации «Крымская солидарность», во вторник, 19 мая в суде продолжалось рассмотрение дела Бекирова, которое ранее приостановили. И вот теперь судья Сергей Деменок постановил доставить крымского татарина в суд принудительно.



«Прокурор заявила ходатайство о принудительном приводе, несмотря на документы, которые предоставила защита, о том что он уже зарегистрирован не в Симферополе, а в Новоалексеевке, массу медицинских документов о том, что он проходил и проходит лечение, в том числе стационарное, и операции проводятся на территории Украины. Сейчас он входит в группу риска, и какие-либо посещения любых общественных мест ему строжайше запрещены врачами», — заявил адвокат Бекирова Алексей Ладин.

Следующее заседание назначено на 22 мая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после освобождения Эдему Бекирову провели в столичной «Феофании» операцию на сердце. После 9 месяцев, проведенных в СИЗО в Крыму, его перед обменом перевезли в Москву.

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