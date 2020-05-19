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Украина

Малюська устроил фотосессию во Львовском СИЗО, где появились платные камеры (фото)

18:19 19 мая 2020
Малюська во Львове
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во Львовском СИЗО начали действовать первые платные камеры. На их открытие приехал министр юстиции Денис Малюська.

«Клиентоориентированность — наше все! Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, 1000 грн сутки, 3500 грн — неделя, 4000 — месяц. Следующие на очереди — Чернигов, Харьков и Черновцы», — написал министр в своем Facebook.

Денис Малюська также обнародовал фото платных камер.

Публикация вызвала много комментариев, среди которых много ироничных, таких как: «Отличное предложение. Надо учитывать, что в стоимость входят надёжная охрана, трёхразовое питание, стабильный коллектив, бесплатная библиотека, прогулки, культурная программа».

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции подготовили законопроект об ограниченной амнистии в Украине — это связано с пандемией коронавируса. Его уже внесли на рассмотрение в Кабинет министров.

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