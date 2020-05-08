В украинских СИЗО появились первые платные камеры: Малюська озвучил расценки (фото)

Украина

После того как Кабмин одобрил создание платных камер в СИЗО, такие помещения уже появились в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська, по словам которого в столичном следственном изоляторе на данный момент есть четыре камеры «с улучшенными условиями размещения»: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные.

«Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю и 12 000 грн. в месяц. Для удобства на следующей неделе обеспечим возможность оплаты онлайн на сайте „Онлайн дом юстиции“. Полученные средства будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями», — пишет Денис Малюська на своей страничке в социальных сетях.

Эксклюзивное интервью с замминистра юстиции Украины Виталием Васылыком, который, в частности, не исключал создания в Украине частных СИЗО, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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