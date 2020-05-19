- 20:59 На Херсонщине развернули операцию по спасению застрявших на мели дельфинов
- 20:42 В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов
- 20:08 "Сядь на пенек...": европейский клуб подписал контракты с футболистами в необычной обстановке
- 19:58 Пресс-конференция Зеленского: где и когда смотреть
- 19:56 В плотине Каневской ГЭС образовались опасные пустоты: экологи бьют тревогу
- 19:35 В Чернигове наркоман пытался похитить 7-летнего ребенка, но ему помешали прохожие
- 19:34 Ночь предопределения у мусульман: как отмечают праздник с 19-го на 20 мая
- 19:32 «Наполовину бог»: Ибрагимович предстал в необычном образе зловещего киногероя
- 18:58 Кинотеатры и концертные залы могут открыть с 1 июля, но есть проблема
- 18:55 Украинка стала очередной жертвой коронавируса в Великобритании
- 18:26 В Киеве будут судить экс-нардепа, заподозренного в присвоении 360 тысяч гривен компенсации за жилье
- 18:22 Штормовой ветер наломал дров в Киеве: в сети показали последствия буйства стихии
На Херсонщине развернули операцию по спасению застрявших на мели дельфинов (фото, видео)
В Херсонской области спасли двух дельфинов, которые заплыли на мелководье в Джарылгачском заливе (возле пгт Лазурное) и не могли вернуться в море.
Журналистам стало известно, что на мели дельфины провели три дня, пока их не заметили местные жители.
«Спецоперацию» провели спасатели Скадовского подразделения ГСЧС совместно со специалистами Черноморского рыбоохранного патруля, Национального парка «Джарылгачский», руководством Скадовского дельфинария «Акварель» и местными рыбаками.
Напомним, ранее под Николаевом искали заплывшего в реку дельфина. А под Одессой дельфины устроили охоту прямо у причала в порту.67
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов (фото)
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!