Происшествия

На Херсонщине развернули операцию по спасению застрявших на мели дельфинов (фото, видео)

В Херсонской области спасли двух дельфинов, которые заплыли на мелководье в Джарылгачском заливе (возле пгт Лазурное) и не могли вернуться в море.

Журналистам стало известно, что на мели дельфины провели три дня, пока их не заметили местные жители.

«Спецоперацию» провели спасатели Скадовского подразделения ГСЧС совместно со специалистами Черноморского рыбоохранного патруля, Национального парка «Джарылгачский», руководством Скадовского дельфинария «Акварель» и местными рыбаками.

Напомним, ранее под Николаевом искали заплывшего в реку дельфина. А под Одессой дельфины устроили охоту прямо у причала в порту.

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