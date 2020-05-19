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Райцентр на Тернопольщине закрыли для въезда иногородних, на улицах — патрули полиции (видео)

21:25 19 мая 2020
Райцентр на Тернопольщине закрыли для въезда иногородних, на улицах&nbsp;— патрули полиции (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Тернопольщине c 19 мая установили 2 полицейских поста на подъездах к районному центру Кременец, где в последние дни фиксируется рост количества случаев заражения COVID-19. Ранее в этом городе затравили семью, где заболел ребенок.

Как сообщили в полиции, посты будут работать ежедневно с 7:00 до 22:00.

Въезд в город разрешен только для лиц, которые там зарегистрированы, работают или проживают, а также для спецтранспорта, обеспечивающего жизнедеятельность населенного пункта. Движение других транспортных средств будет осуществляться в объезд Кременца.

В самом городе на работу заступили автопатрули, которые следят за ношением жителями защитных масок. Они же обязаны не допускать скопления большого количества людей в общественных местах.

Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 19 мая в Тернопольской области насчитывалось 1081 инфицированных COVID-19.

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