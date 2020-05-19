Спорт

Роналду сменил имидж: теперь у него милые косички (фото)

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который после возвращения с родной Мадейры отбывал двухнедельный карантин и тренировался дома вместе с сыном, приступил к занятиям вместе с партнерами на базе «Старой Синьоры» в Виново.

После же тренировки обладатель пяти «Золотых мячей» вернулся домой, где оказался в объятиях своей невесты Джорджины Родригес. Девушка же воспользовалась усталостью возлюбленного и немного «поработала» над его имиджем.

«Люблю баловать моего любимого. Сегодня мы практикуем плетение косичек (эта модель знает, как оставаться на месте)», — написала Родригес под фотографией, которая за четыре часа собрала почти полтора миллиона «лайков».

Отметим, что итальянская серия А планирует возобновить чемпионат 31 мая. После 26 туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Лацио» на одно очко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста Криштиану Роналду постригла футболиста на карантине.

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