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Роналду сменил имидж: теперь у него милые косички (фото)
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который после возвращения с родной Мадейры отбывал двухнедельный карантин и тренировался дома вместе с сыном, приступил к занятиям вместе с партнерами на базе «Старой Синьоры» в Виново.
После же тренировки обладатель пяти «Золотых мячей» вернулся домой, где оказался в объятиях своей невесты Джорджины Родригес. Девушка же воспользовалась усталостью возлюбленного и немного «поработала» над его имиджем.
«Люблю баловать моего любимого. Сегодня мы практикуем плетение косичек (эта модель знает, как оставаться на месте)», — написала Родригес под фотографией, которая за четыре часа собрала почти полтора миллиона «лайков».
Отметим, что итальянская серия А планирует возобновить чемпионат 31 мая. После 26 туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Лацио» на одно очко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста Криштиану Роналду постригла футболиста на карантине.125
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