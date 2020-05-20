Украина

Нет времени на эпиданамнез: названа причина заражения коронавирусом 33 медиков в Ровенской области

В Ровенской области, где накануне правоохранители выявили сеть «реабилитационных центров» с трудовыми рабами, в центральной городской больнице областного центра у 33 медиков подтвержден диагноз коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Ровенской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, прием в больнице осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил, но бывают случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез (сбор сведений о контактах больного), и иногда инфицируются.

«Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медиков имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Очаг локализован. Заведение в дальнейшем лечить пациентов с коронавируса, а плановую помощь согласно приказа МЗ», — говорится в сообщении.

Также в ОГА сообщили, что по состоянию на вечер 19 мая на Ровенщине подтверждено 14 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего по области было зарегистрировано 1218 случаев заболевания COVID-19. Из них — 250 медработников и 90 детей.

К сожалению, из-за осложнений 29 случаев стали летальными.

В то же время излечились от COVID-19 еще 436 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро вторинка, 19 мая, в Украине подтверждены 18 876 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 548 случаев с летальным исходом и 5632 случая выздоровления пациентов.

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