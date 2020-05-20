Общество и люди

Бросал кота из окна ради развлечения: на Волыни неравнодушные люди задержали живодера

В Волынской области зооволонтеры разыскали мужчину, который издевался над своим котом, выбрасывая животное из окна, и выкладывал процесс «десантирования» в социальные сети. Ранее в Одессе живодер издевался над котом, заковав его в цепь.

«Операция называется котопультация», — такими словами сопровождался «полет» кота с третьего этажа уже бывший хозяин животного Владимир.

Неравнодушные жители города Киверцы нашли и кота, и его хозяина, которого заставили извиниться за издевательства над животным.

Животное отвезли к ветеринару, который, к счастью, травм у него не нашел. Теперь Марсику будут искать новый дом и новых хозяев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области реальный тюремный срок получил мужчина, издевавшийся над животным на глазах у своей бабушки, вымогая у нее деньги.

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