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«Новейшая техника ВСУ в центре Донецка»: пропагандисты «ДНР» устроили истерику из-за игрушек
После публикации в соцсетях фото игрушки — военной машины с символикой ВСУ — в оккупированном Донецке пропагандисты устроили истерику, в очередной раз рассказывая людям о «фашистах».
«О ужас, прямо в центре Донецка была обнаружена новейшая техника ВСУ», — комментирует снятый пропагандистами сюжет блогер Necro Mancer.
О ужас, прямо в центре #Донецк'а была обнаружена новейшая техника ВСУ https://t.co/tlUfu2cHy9 #кругомвраги pic.twitter.com/4nNqdYxmOZ— Necro Mancer (@666_mancer) May 19, 2020
Интернет-пользователи активно присоединились к дискуссии по поводу сюжета в местных новостях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированной части Донецкой области педагогов под угрозой увольнения с работы заставляют оформлять «паспорта «ДНР», с нового учебного года из местных школ могут полностью исчезнуть такой предмет, как украинский язык.231
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