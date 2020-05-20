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«Новейшая техника ВСУ в центре Донецка»: пропагандисты «ДНР» устроили истерику из-за игрушек

8:15 20 мая 2020
Игрушечная военная техника ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После публикации в соцсетях фото игрушки — военной машины с символикой ВСУ — в оккупированном Донецке пропагандисты устроили истерику, в очередной раз рассказывая людям о «фашистах».

«О ужас, прямо в центре Донецка была обнаружена новейшая техника ВСУ», — комментирует снятый пропагандистами сюжет блогер Necro Mancer.

Интернет-пользователи активно присоединились к дискуссии по поводу сюжета в местных новостях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированной части Донецкой области педагогов под угрозой увольнения с работы заставляют оформлять «паспорта «ДНР», с нового учебного года из местных школ могут полностью исчезнуть такой предмет, как украинский язык.

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