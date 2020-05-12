"Останетесь без работы": боевики насильно заставляют местных жителей получать "паспорта ДНР"

Украина

Боевики все настойчивее и жестче заставляют людей получать «паспорта» так называемой «ДНР» и нашли способ усложнить продажу жилья выехавшим с оккупированных территорий. Об этом сообщил житель Донецка, который пишет в соцсетях под ником Роман Мирою.

По его словам, каждый четверг в педагогических заведениях работники отчитываются, кто еще не встал в очередь на получение паспорта «ДНР»: «С сентября всех педагогов выпрут с работы, если ты не гражданин «ДНР». «Перед учителями, воспитателями детсадов и другими работниками разных учебных заведений стоит вопрос: либо получаешь рыспубликанский паспорт, либо лишаешься работы. Украинский язык в школах отчитали последний год — в месяц два часа мовы и два часа украинской литературы. Аж. И то так. Чисто символически. А с сентября не будет вообще», — возмущается он.

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Сюрприз ждет и переселенцев, не успевших продать жилье: «Если сделки у нотариусов до сих пор можно было совершить по украинской или российской доверенности, то теперь действия этих доверенностей „приостановлены до 1 января 2022 года“, т. е. по сути отменены». Если кто хочет, например, продать свою квартиру (или совершать иное действие), то должен приехать лично в это рашистское логово, пройти через *МГБ ДНР" и в «спокойной дружеской» обстановке самому продавать или написать доверенность у нотариуса «ДНР».

«Казна „ДНР“ пуста. Ищут любой способ ее пополнить», — делает вывод автор. Он описал еще один способ решения вопроса: «Граждане „ДНР“ и нерезиденты „ДНР“ будут платить разные налоги от всех сделок. Дураку понятно, что граждане Украины, проживающие на территории „ДНР“, будут являться нерезидентами. Отсюда все вытекающие последствия».

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