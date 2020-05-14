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«ВСУ уже в городе»: в сети обсуждают любопытное фото из Донецка
В Донецке, где местных жителей заставляют оформлять паспорта так называемой «ДНР» под угрозой потери работы, в одном из магазинов продают игрушечную военную технику с символикой ВСУ и сине-желтыми флагами.
«Магазин „Дом Игрушки“.Текстильщик», — пишет пользователь «Люфт Ганза», выложивший фото в сеть.
Под этим постом интернет-пользователи предположили, что в магазин игрушки, изготовленные в Китае, попали со складов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из заложников боевиков, которого на оккупированных территориях обвинили в покушении на уже экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого, вернулся в рамках обмена на подконтрольные территории и рассказал о пытках, которые он перенес в плену.112
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