Поклонница онкобольной Аллы Мазур подарила ей необычный талисман (фото)

Шоу-бизнес

Ведущая «ТСН.Тиждень» Алла Мазур, которую сейчас в прямых эфирах на «1+1» заменяют коллеги, сосредоточилась на своем здоровье. Ее поддерживает огромная аудитория зрителей, друзья и коллеги желают скорейшего выздоровления. Одна из юных поклонниц Аллы 15-летняя Даша Янчук из Хмельницкой области подготовила для нее особенный подарок — куклу-мотанку, которая станет талисманом и будет вдохновлять на пути к выздоровлению.

«Я хочу сделать приятно любимой ведущей, немного поднять ей настроение. Очень скучаю, когда она не выходит в эфир. Я понимаю, что даже очень сильным людям иногда нужны маленькие сюрпризы и поддержка. Я сделала куклу для Аллы. Только не знаю, как ее лучше передать. Могли бы Вы мне помочь?», — обратилась Даша к ведущей Лидии Таран, которая исполнила просьбу.

«Чаще дети мечтают о чем-то для себя, а Даша хотела подбодрить нашу Аллу. Девочка собственноручно сделала куклу, которая очень похожа на Аллу. А от письма и видеообращения вся команда „ТСН“ получила положительные эмоции. Поэтому мы решили передать их Алле просто в прямом эфире», — сказала Лидия.

Также Даша записала видеообращение для Аллы. Она уверена, что ее кукла придаст ведущей сил и вызовет улыбку, поможет победить болезнь и осуществить заветные мечты.

«Это была третья кукла, которую я изготовила. Я не шью их профессионально. Учительница труда в школе говорила, что я никогда не научусь шить красиво. Но когда я очень сильно захотела порадовать дорогих мне людей — я научилась. Надеюсь, что кукла подарит силы Алле и уже скоро мы снова увидим ее в эфире», — сказала Даша.

Ранее коллегу поддержала и Оля Фреймут. Она специально для Аллы привезла из Лондона оригинальную фарфоровую чашку с цветочным рисунком, а также преподнесла свою книгу. В подписи Оля назвала Мазур «самой совершенной девочкой в мире». Телеведущая показала подарок в Inatagram и тепло поблагодарила Фреймут в посте.

Напомним, Алла Мазур продолжала выходить в эфиры, не оставляла работу. Сейчас ее подменяют коллеги. Ведущая недавно выступила с новым заявлением.

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