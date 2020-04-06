27.07 / 27.52 29.01 / 29.75
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Поклонница онкобольной Аллы Мазур подарила ей необычный талисман (фото)

11:12 6 апреля 2020 442
Алла Мазур
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Ведущая «ТСН.Тиждень» Алла Мазур, которую сейчас в прямых эфирах на «1+1» заменяют коллеги, сосредоточилась на своем здоровье. Ее поддерживает огромная аудитория зрителей, друзья и коллеги желают скорейшего выздоровления. Одна из юных поклонниц Аллы 15-летняя Даша Янчук из Хмельницкой области подготовила для нее особенный подарок — куклу-мотанку, которая станет талисманом и будет вдохновлять на пути к выздоровлению.

«Я хочу сделать приятно любимой ведущей, немного поднять ей настроение. Очень скучаю, когда она не выходит в эфир. Я понимаю, что даже очень сильным людям иногда нужны маленькие сюрпризы и поддержка. Я сделала куклу для Аллы. Только не знаю, как ее лучше передать. Могли бы Вы мне помочь?», — обратилась Даша к ведущей Лидии Таран, которая исполнила просьбу.

«Чаще дети мечтают о чем-то для себя, а Даша хотела подбодрить нашу Аллу. Девочка собственноручно сделала куклу, которая очень похожа на Аллу. А от письма и видеообращения вся команда „ТСН“ получила положительные эмоции. Поэтому мы решили передать их Алле просто в прямом эфире», — сказала Лидия.

Также Даша записала видеообращение для Аллы. Она уверена, что ее кукла придаст ведущей сил и вызовет улыбку, поможет победить болезнь и осуществить заветные мечты.

«Это была третья кукла, которую я изготовила. Я не шью их профессионально. Учительница труда в школе говорила, что я никогда не научусь шить красиво. Но когда я очень сильно захотела порадовать дорогих мне людей — я научилась. Надеюсь, что кукла подарит силы Алле и уже скоро мы снова увидим ее в эфире», — сказала Даша.

Ранее коллегу поддержала и Оля Фреймут. Она специально для Аллы привезла из Лондона оригинальную фарфоровую чашку с цветочным рисунком, а также преподнесла свою книгу. В подписи Оля назвала Мазур «самой совершенной девочкой в мире». Телеведущая показала подарок в Inatagram и тепло поблагодарила Фреймут в посте.

Напомним, Алла Мазур продолжала выходить в эфиры, не оставляла работу. Сейчас ее подменяют коллеги. Ведущая недавно выступила с новым заявлением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Листовки в Донецке

В Донецке разбросали "коронавирусные" листовки (фото)

Петель

Украинский блогер погиб в ДТП в России (фото)

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер