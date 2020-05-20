Зеленский планирует отремонтировать все мосты в Украине

Украина

Кроме государственной программы «Большое строительство», в Украине планируется запустить программу «Большие мосты», общее финансирование которой планируется обеспечить в сумме 3 млрд долларов. Об этом на пресс-конференции 20 мая заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, он лично занимается вопросом привлечения соответствующих инвестиций, которые будут направлены как для строительства, так и для реконструкции существующих мостов.

«Есть запланированная большая программа, на которую я сейчас ищу — и это моя ответственность — еще $ 3 млрд. Это все мосты нашей страны», — сказал президент.

Говоря о новой программе, Зеленский напомнил о строительстве моста в Станице Луганской, который стал символом восстановления Донбасса.

Справедливости ради стоит отметить, что даже при реализации этого проекта было зафиксировано злоупотребление и хищение бюджетных денег чиновниками одного из управлений Луганской облгосадминистрации.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter