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Зеленский планирует отремонтировать все мосты в Украине
Кроме государственной программы «Большое строительство», в Украине планируется запустить программу «Большие мосты», общее финансирование которой планируется обеспечить в сумме 3 млрд долларов. Об этом на пресс-конференции 20 мая заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, он лично занимается вопросом привлечения соответствующих инвестиций, которые будут направлены как для строительства, так и для реконструкции существующих мостов.
«Есть запланированная большая программа, на которую я сейчас ищу — и это моя ответственность — еще $ 3 млрд. Это все мосты нашей страны», — сказал президент.
Говоря о новой программе, Зеленский напомнил о строительстве моста в Станице Луганской, который стал символом восстановления Донбасса.
Справедливости ради стоит отметить, что даже при реализации этого проекта было зафиксировано злоупотребление и хищение бюджетных денег чиновниками одного из управлений Луганской облгосадминистрации.57
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