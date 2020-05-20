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Украина

Есть планы B и С: президент ответил по поводу Минска и переговоров с Путиным

12:13 20 мая 2020
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, как бы к этому не относилось общество.

Он также подчеркнул важность Минских соглашений, на которых завязаны санкции против России, в снятии которых заинтересована не только РФ, но и некоторые другие страны.

«Год мы будем бороться. Не хотелось бы переходить к плану В и С, хотя они есть. Надеюсь, что сработает первый. Общество по-разному оценивают прямые переговоры с Путиным, но мы должны это делать. Не отказываясь от Минска. Есть вещи, которые ты можешь понять, когда ты с глазу-на-глаз. И есть ответы, которые ты хочешь услышать. Чтобы сделать выводы и идти по другому плану, по плану В», — сказал Зеленский.

Все новости с пресс-конференции Владимира Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».

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