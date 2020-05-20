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Удар по пропагандистам: YouTube заблокировал три российских канала
YouTube удалил сразу три российских пропагандистских канала — News-Front, Anna News и Крым24. В настоящее время при попытке зайти на их страницы указано, что они заблокированы за нарушение условий использования. Напомним, накануне в Беларуси лишили аккредитации журналистов российского «Первого канала».
На сайте News-Front подтвердили, что YouTube удалил каналы как для русскоязычной, так и иностранной аудитории.
Все три информационных ресурса, попавшие под санкции YouTube, традиционно используют пророссийскую риторику, повторяя кремлевские пропагандистские клише о «кровавом терроре» украинской «хунты» на Донбассе.
Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против российских медиакомпаний ОАО «НТВ-Плюс», АО «Первый канал» и АО «Конструкторское бюро «Панорама».78
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