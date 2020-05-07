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Обнаружили семь фейков: МИД Беларуси лишил пропагандистов Путина аккредитации

23:55 6 мая 2020 107
Пропагандисты
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Беларуси, президент которой пригласил своего украинского коллегу на празднование Дня победы, разгорелся скандал в связи с решением Министерства иностранных дел страны лишить аккредитации съемочную группу российского «Первого канала».

Поводом для решительных действий белорусов стал сюжет о ситуации с коронавирусом в этом государстве, передает российский «Интерфакс».

«Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая», — заявил агентству пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Информацию о лишении аккредитации подтвердил и «Первый канал».

Поводом для отзыва аккредитации послужил репортаж журналиста Алексея Кручинина, в котором было показано кладбище в городе Столбцы со свежими могилами. Журналист сообщил, что все эти многочисленные захоронения появились на краю кладбища за несколько дней в конце апреля.

При этом в эфире телеканала «Беларусь-1» было сказано, что Белоруссия, как суверенная страна, имеет право защищать своих граждан от лжи и фейков, которых в сюжете российского канала якобы было семь штук.

Как известно, Беларусь остается одной из немногих стран Европы, где до сих пор не введены обязательные ограничения из-за коронавируса. Глава государства Александр Лукашенко не раз критиковал вводимые в других странах строгие меры.

В то же время в сеть, как писали «ФАКТЫ», выложили запись разговора с врачом в одной из больниц Витебска (Беларусь), где медик говорит о том, что медучреждения перегружены пациентами с коронавирусной инфекцией.

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Обнаружили семь фейков: МИД Беларуси лишил пропагандистов Путина аккредитации

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