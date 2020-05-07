- 18:37 Суд остановил действие скандального распоряжения об отмене карантинных мер в Черкассах
- 18:33 Ломаченко и Усику готовы предоставить российское гражданство
- 18:31 В Виннице после погони задержали похитителей людей, среди них оказался полицейский
- 18:28 «Лежал в больнице 12 дней»: муж украинской певицы заразился коронавирусом
- 18:15 Фергюсон – Гэйтжи: прогнозы букмекеров на бой UFC 249
- 17:58 Путин специальным указом запретил российским военным "светиться" на Донбассе
- 17:43 Афера на миллиарды: СБУ рассказала о причине обысков у экс-главы налоговой Верланова
- 17:40 Оказалось опасным для жизни: под Николаевом осушили необычное "лазурное озеро"
- 17:26 Нацбанк снова резко снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта 8 мая
- 17:00 Родственникам заболевших коронавирусом ПЦР-тесты будут делать бесплатно
- 16:58 «Я просто в шоке!»: откровенное признание Дяди Жоры с больничной койки
- 16:55 «Можешь сам здесь жить, а я еду домой»: ровно 18 лет назад состоялся последний матч Лобановского
Суд остановил действие скандального распоряжения об отмене карантинных мер в Черкассах
Черкаский окружной административный суд остановил решение Черкасского исполнительного комитета городского совета от 30 апреля 2020 года о послаблении карантина в связи с пандемией COVID-19 уже с 1 мая.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, такое решение суд вынес в обеспечение ее иска.
В определении суд отметил, что полномочия по введению и отмене карантина в Украине имеет только Кабинет Министров, а также что решение Черкасского исполкома могло привести к значительному увеличению количества заболеваний коронавирусом на территории города.
Определение вступило в силу немедленно,
Напомним, после того, как полиция открыла производство по факту смягчения карантинных мер в Черкассах, мэра Анатолия Бондаренко вызвали на допрос, его допрос, который должен был состояться 4 мая, перенесли, а самого городского голову даже не пустили в здание Следственного управления Национальной полиции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Все идет к этому": эксперт объяснил, почему Россия откажется от Крыма и почему Украине не выгоден ее развал
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!