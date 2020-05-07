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Суд остановил действие скандального распоряжения об отмене карантинных мер в Черкассах

18:37 7 мая 2020 68
Суд остановил действие скандального распоряжения об отмене карантинных мер в Черкассах
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Черкаский окружной административный суд остановил решение Черкасского исполнительного комитета городского совета от 30 апреля 2020 года о послаблении карантина в связи с пандемией COVID-19 уже с 1 мая.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, такое решение суд вынес в обеспечение ее иска.

В определении суд отметил, что полномочия по введению и отмене карантина в Украине имеет только Кабинет Министров, а также что решение Черкасского исполкома могло привести к значительному увеличению количества заболеваний коронавирусом на территории города.

Определение вступило в силу немедленно, т. е. 6 мая.

Напомним, после того, как полиция открыла производство по факту смягчения карантинных мер в Черкассах, мэра Анатолия Бондаренко вызвали на допрос, его допрос, который должен был состояться 4 мая, перенесли, а самого городского голову даже не пустили в здание Следственного управления Национальной полиции.

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