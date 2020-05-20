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Украина

Пригодятся зонты и теплые вещи: синоптик предупредила о непогоде

14:58 20 мая 2020
Весна
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Украину идет похолодание. Ранее прогнозировалось, что до конца недели будет умеренно теплая погода.

Синоптик Наталья Диденко сообщает в своем Facebook, что в ближайшие две-три ночи ожидаются заморозки в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке. По ее словам, пригодятся зонты и теплые вещи. В четверг, 21 мая, дождей будет больше в центральных областях. Температура воздуха ближайшей ночью — от +2 до +7 градусов, на юге: от +7 до +13 градусов. В ближайшие две-три ночи ожидаются заморозки в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины. Днем прогнозируется от +12 до +18 градусов, на юге местами до +20 градусов.

В Киеве 21-го мая ночью будет ясно, сухо, а днем периодически будет идти дождь. Температура ночью: от +4 до +7 градусов, днем: от +14 градусов.

Небольшое потепление прогнозируется на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировала потепление в Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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