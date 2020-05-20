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Общество и люди

Прохладно, но почти без дождей: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

7:23 20 мая 2020
Одуванчики
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 20 мая, на большей части территории Украины будет сухо и прохладно — температура днем прогнозируется на уровне +14+16 градусов.

Как сообщают в Укргидрометцентре, дожди (и днем, и ночью) пройдут в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. Днем осадки ожидаются в южных областях за исключением Крыма.

В четверг, 21 мая, погода мало изменится, разве что потеплеет на пару градусов, а осадки ожидаются на юге, в том числе и в Крыму, а также в Донецкой и Запорожской областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что до выходных в Украине удержится умеренно теплая погода с периодическими дождями, а потеплеть должно уже на следующей неделе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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